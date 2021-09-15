أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بحوزته مدفع آر بي جي».. مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

Print
«بحوزته مدفع آر بي جي».. مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا «بحوزته مدفع آر بي جي».. مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عنصر إجرامي شديدة الخطورة بقنا، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوعة، الأربعاء، مصرعه عقب تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تواجد أحد العناصر الإجرامية مسجل جنائي وهارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام قتل عمد و11 سجن مؤبد و34 سنة سجن)، بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه وبتفتيش مسكنه عُثر على مدفع آر. بى. جى و2 دانة و2 رشاش و8 بنادق و2 طبنجة و4 قنابل يدوية محلية الصنع و4 هواتف وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وصديرى واقى ومنظار معظم وكمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام و 4 سيارات إحداها مُبلغ بسرقتها.

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا، عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتي زوجتيه تبين قيامه بقتلهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق