«بحوزته مدفع آر بي جي».. مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

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لقى عنصر إجرامي شديدة الخطورة بقنا، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوعة، الأربعاء، مصرعه عقب تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تواجد أحد العناصر الإجرامية مسجل جنائي وهارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام قتل عمد و11 سجن مؤبد و34 سنة سجن)، بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه وبتفتيش مسكنه عُثر على مدفع آر. بى. جى و2 دانة و2 رشاش و8 بنادق و2 طبنجة و4 قنابل يدوية محلية الصنع و4 هواتف وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وصديرى واقى ومنظار معظم وكمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام و 4 سيارات إحداها مُبلغ بسرقتها.

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا، عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتي زوجتيه تبين قيامه بقتلهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.