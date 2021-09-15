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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الأربعاء بعض القرارات التنظيمية بشأن بعض مباريات دور الستة عشر في مسابقة كأس مصر.

وأعلن موقع اتحاد الكرة عن أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت اقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الستة عشر من مسابقة بطولة كأس مصر في السابعة مساء يوم الجمعة 24 سبتمبر الجاري، على أرض ملعب استاد السويس الجديد بدلا من اقامتها يوم السبت 25 سبتمبر في السادسة مساء، على نفس الملعب.

كما قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي مع إنبي في السابعة مساء يوم السبت 25 سبتمبر الجاري، على أرض ملعب استاد الأسكندرية بدلا من اقامتها في الثامنة مساءً من نفس اليوم.