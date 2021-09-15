100 فرصة عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ3 شركات ومصانع القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها في شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أن الفرص تم توفيرها في مصنعي تمور وآخر للمخللات، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً، فضلاً عن رعاية طبية شاملة.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية .