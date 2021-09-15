أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

100 فرصة عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد

Print
100 فرصة عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد 100 فرصة عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ3 شركات ومصانع القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها في شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أن الفرص تم توفيرها في مصنعي تمور وآخر للمخللات، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً، فضلاً عن رعاية طبية شاملة.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

السيسي عن سد النهضة: تعنت إثيوبيا وسياسة فرض الأمر الواقع يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي عن سد النهضة: تعنت إثيوبيا وسياسة فرض الأمر الواقع يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة

السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة