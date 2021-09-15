مناورة للتدريب على انهيار مدرسة نتيجة الأمطار والسيول في سفاجا

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أجرت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مناورة ميدانية محاكاة لانهيار جزء من مدرسة سفاجا البحرية الثانوية نتيجة تأثرها بالأمطار والسيول للتحقق من سرعة اداء الخدمات المدنية مثل الشرطة والإسعاف والمرور والدفاع المدنى وغيرها من الاداىات والجهات المختلفة والتعرف على المدة الزمنة للتدخل .

أوضحت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا أن المناورة تشمل قيام إدارة المدرسة بإخطار الجهات الرسمية بإنهيار بجزء من المدرسة اثناء اليوم الدراسى أدى إلى وفاه عدد ( 3 ) طلاب، وإصابة عدد ( 20 ) طالب منهم عدد ( 9 ) طلاب في حالات حرجة و( 7 حالات عناية، وحالة جراحة عاجلة، وحالة جراحة متوسطة ) وعدد ( 11 ) إصابة خفيفة، نتيجة اندفاع الطلاب وتم التعامل مع تلك الأحداث وتكدس الحالة المرورية بسبب علم اولياء الأمور وتجمعهم امام المدرسة ما اعاق حركة المرور، وتم اختبار كيفية سرعة تعامل الأجهزة مع تلك البلاغات وسرعة الانتهاء منه ونقل المصابين إلى المستشفيات والسيطرة على الوضع.

وأشارت المغربي إلى رفع درجة استعداد العناصر ( أفراد – معدات ) للوحدة المحلية لمدينة سفاجا وتم الدفع بأقرب قطاع متمركز من التسعة قطاعات الخاصة بالمدينة لموقع الحدث وهو القطاع السابع وتم تحرك عناصر مرفق الإسعاف لمواقع الحدث وعناصر الحماية المدنية وعناصر المرور إلى مواقع الحدث مع تعليمات بغلق الطريق امام المدرسة وذلك بالتنسيق مع ادارة الأزمات بديوان عام المحافظة وتم حساب المدة الزمنية لسرعة الاستجابة .

واكدت رئيس المدينة أنه تم حساب توقيت السيطرة على العناصر المشتركة في الموقف من غرفة عمليات مجلس مدينة سفاجا مع التحرك لمتابعة الأوضاع على الأرض.

وأضافت المغربي أن تلك المناورة هي فكرة جيدة تجمع كل الخدمات الميدانية في وقت واحد للتعامل مع الحدث.

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