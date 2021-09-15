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ضبط لإعادة بث القنوات الفضائية في البحيرة

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ضبط شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية في البحيرة ضبط لإعادة بث القنوات الفضائية في البحيرة

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط غير مرخصة لإعادة بث القنوات الفضائية وبث الإنترنت الهوائى تقدم خدماتها لعدد 40 آلف مشترك مقابل مبلغ نقدى يُحصل شهرياً بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وكذا بث الإنترنت الهوائى للمشتركين نظير مبلغ مادى شهرى، متخذاً مقراً مستتراً بالمحل الخاص به الكائن بأحد المنازل بدمنهور بالبحيرة لإدارة الشبكة وإخفاء الأجهزة والمعدات، وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم مالك الشبكة وأمكن ضبط شبكتين شبكة هوائية لإعادة بث القنوات الفضائية وشبكة إعادة البث الهوائى للإنترنت بكامل أجزائهما وتم ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات والريسيفرات وكروت الشفرة ووحدات المعالجة.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات وأنه مالك الشبكة.

وبإستكمال الفحص تبين أن الشبكتين تقدم خدماتهما غير المشروعة لحوالى أربعين آلف مشترك بنطاق منطقة دمنهور وضواحيها مقابل مبلغ نقدى يتم تحصيله شهرياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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