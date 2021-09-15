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قيمتها 14 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالإسماعيلية

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قيمتها 14 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالإسماعيلية قيمتها 14 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالإسماعيلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر بـ14 مليون جنيه بالإسماعيلية.

كانت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية قد تابعت نشاط تشكيل عصابى مكون من شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 3 كيلو جرام ومبلغا ماليا و2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من اثنين من العناصر الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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