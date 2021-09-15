«خشية الفضيحة والجيران».. زوجة تطعن زوجها بمساعدة عشيقها في القليوبية

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شرعت ربة منزل بمعاونة عشيقها في قتل زوجها بطعنه بـ 14 طعنة بمنطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة، لقيام زوجها بافتضاح أمرها أمام الجيران، لمشاهدته لها بصحبة عشيقها بغرفة نومها.

نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول مصاب مقيم القلج دائرة المركز مصابا بـ 14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع عشيقها.

وكشفت التحريات أنه بعد عودة المجنى عليه من عمله وجد زوجته بصحبة عشقيها بغرفة نومه، فقام بالصياح والاستعانة بالأهالي لكشف أمرهما، فقام المتهمان بتكبيله وطعنه 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسد، خشية افتضاح أمرهما.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ على أداه الجريمة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما، برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس النيابة.