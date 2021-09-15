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بينها الأموال المصادرة في منزل أمرلله صالح.. «المركزي الأفغاني» يعلن استعادة 12،3 مليون دولار

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بينها الأموال المصادرة في منزل أمرلله صالح.. «المركزي الأفغاني» يعلن استعادة 12،3 مليون دولار بينها الأموال المصادرة في منزل أمرلله صالح.. «المركزي الأفغاني» يعلن استعادة 12،3 مليون دولار

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أعلن المصرف المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء أنه استعاد 12،3 مليون دولار وعدة سبائك ذهب من مسؤولين حكوميين سابقين، وذلك بعد شهر على استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في البلاد.

وجاء في بيان للمصرف المركزي الأفغاني أن «الأموال تمت استعادتها من مسؤولين رفيعين في السابقة على غرار أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق) ومن بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تخزن السيولة والذهب في مكاتبها».

وحسب البيان فإن «الإمارة الإسلامية»، وهي التسمية التي تطلقها «طالبان» على أفغانستان، أودعت كل الأموال في «الخزائن العامة» حرصا على «الشفافية».

وفي وقت سابق أكدت «طالبان» عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن أجهزتها المختصة عثرت على 6.5 مليون دولار و18 سبيكة ذهب، في منزل أمر الله صالح في ولاية بنجشير.

المصرى اليوم

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