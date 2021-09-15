لقوا مصرعهم أثناء العمل.. أهالي ضحايا بيارة سيدي غازي يطالبون بمحاسبة المقصرين

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تجمع المئات من أهالي مدينة سيدي غازي والضحايا الأربعة الذين لقوا مصرعهم صباح اليوم داخل بيارة صرف صحي داخل وأمام المستشفى انتظارا لمعاينة النيابة العامه وقرارها لاستلام الجثامين ودفنها.

وطالب الأهالي عبر «المصري اليوم» بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين، واكدوا أنهم اتصلوا بالاسعاف لنقل المصابين للمستشفي للعلاج وانتظروا أكثر من ساعه، واضطروا لنقلهم عن طريق سيارة نصف نقل.

كما طالب الأهالي بصرف تعويضات مناسبه لأسر الضحايا لأنهم كانوا يعملون بنظام السركي «اليومية»، كما طالبوا بصرف معاشات مناسبة لذويهم.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن تشكيل لجنه للتحقيق في ظروف الحادث، كما قال المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أنه انتقل للموقع لبحث ظروف الحادث وتم تشكيل لجنه للتحقيق ومحاسبة المقصرين.