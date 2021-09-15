غموض موقف حازم إمام بعد عودة النقاز ولجنة الأبيض تدرس عروض إعارة اللاعب
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سادت حالة من الغموض موقف حازم إمام، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد انتهاء تعاقد لجنة ادارة نادى الزمالك مع حمد النقاز، ظهير ايمن الترجي السابق، والذى هرب من الزمالك خلال تجربته الأولى مع القلعة البيضاء.
وترددت أنباء داخل نادى الزمالك عن فحث اللجنة الحالية عن عرض إعارة لقائد الفريق خلال الموسم المقبل في ظل رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، في تواجد حمدى النقاز مع الفريق الموسم المقبل.
ويتملك حازم إمام عدة عروض من اندية الدورى العام، ويبحث مسؤولو الزمالك عن العرض الأفضل للنادى واللاعب لمفاتحة اللاعب في رحيله هذا الموسم.