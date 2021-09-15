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«عبدالرازق» يستقبل رئيس «النواب» العراقي.. واقتراح بمجلس برلماني يضم الأردن يوازي «التعاون الخليجى»

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«عبدالرازق» يستقبل رئيس «النواب» العراقي.. واقتراح بمجلس برلماني يضم الأردن يوازي «التعاون الخليجى» «عبدالرازق» يستقبل رئيس «النواب» العراقي.. واقتراح بمجلس برلماني يضم الأردن يوازي «التعاون الخليجى»

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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأربعاء، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له.

ورحب «عبدالرازق» بالوفد العراقي مشيدا بقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين في كل المجالات، مؤكدا سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات وبخاصة على المستوى البرلماني أخذا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري بغرفتيه من خبرة وتاريخ طويل، كما نقل «الحلبوسي» تحيات الشعب العراقي إلى الشعب المصرى، قائلا ان عظيمة بأهلها وتاريخها.

فيما اقترح النائب السيد هيثم رمضان، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، إطلاق مبادرة بأن يشكل برلمانات مصر والعراق والأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي ويعمل جنبا إلى جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه، ما يمثل قوة للأمة العربيةعلى المستوى النيابي، وقال «رمضان»: «التجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق إلا الحضن العربي»، كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما، مشيدا بأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح للعراق.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، وفيبي فوزي، وكيلا المجلس، والمستشار محمود عتمان، أمين عام المجلس، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

المصرى اليوم

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