صحفي إنجليزي لإدارة ليفربول: امنحوا صلاح 500 ألف بدلًا من شرائه بـ 100 مليون إسترليني

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لا صوت يعلو داخل جنبات نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة الحالية على صوت تجديد عقد الجناح المصري محمد صلاح، مع الفريق في الفترة المقبلة.

ونجح ليفربول في تمديد عقود عدد كبير من لاعبيه ولم يتبق له سوى محمد صلاح فقط، حيث يسعى لحسم تجديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين في يونيو 2023.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الأخيرة عن أن محمد صلاح يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل الموافقة على تمديد عقده مع الليفر.

ووجه سيمون جوردان، مالك نادي كريستال بالاس، نصيحة لمسؤولي نادي ليفربول بشأن أزمة محمد صلاح والراتب الكبير الذي يطلبه.

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وقال سيمون جوردان في تصريحات مع شبكة «توك سبورت» البريطانية: طبيعي أن يتم منح محمد صلاح راتباً كبيراً في عقده الجديد، لننظر إلى ما يقدمه مع ليفربول، وفي حال رحل لاعب بهذه القدرات عن فريقك فسوف تحتاج إلى لاعب بـ 100 مليون جنيه إسترليني لتعويضه، بالإضافة إلى راتب لن يقل عن 300 أو 400 ألف إسترليني إسبوعياً أيضاً، وفي هذه الحالة ليفربول هو من سيخسر بالنظر إلى المقابل الذي سيدفعه للنادي الجديد لضم اللاعب، والذي كما أوضحت لن يقل ثمنه عن 100 مليون يورو، ليكون في إمكانيات وقدرات محمد صلاح.