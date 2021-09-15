محافظ مطروح يكرم لجنة المساعي الحميدة لدورها في تحقيق السلام اامجتمعي

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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء لجنة المساعى الحميدة لجهود في اتمام الصلح وانهاء خصومة مع اعلاء روح العفو والتسامح بين عائلة وكال العجارمة وخريط القطعان مع اهدائهم نسخة من كتاب الله وشهادة تقدير لجهودهم ولجميع القائمين على الصلح، مؤكدا على فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالى مطروح.

وتضم لجنة المساعى الحميدة كل من العمده عمران امبيوة القناشي والعمدة منصور عبدالعزيز المالكي والشيخ عبدالرحمن عبدالجواد العميرى والعمدة وليد صالح عبدالمالك زعلوك أبوالسويطية.

وعن عائلة وكال العجرمى كلا من الشيخ عطية حمد أبوبكر عبدالجليل ،والشيخ مفتاح صابر محمد أبوزعير، والشيخ فرج جويدة حتيتة سعد، وعن عائلة أبوخريط الشيخ عبدالكريم ضيف مجيد.