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خدَّرت أباها وقتله خطيبها وشاركت أمها في إحراق جثته.. تفاصيل جريمة الهرم

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خدَّرت أباها وقتله خطيبها وشاركت أمها في إحراق جثته.. تفاصيل جريمة الهرم خدَّرت أباها وقتله خطيبها وشاركت أمها في إحراق جثته.. تفاصيل جريمة الهرم

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اعترفت ربة منزل وابنتها وخطيب الأخيرة، أمام نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، بتفاصيل ارتكابهم جريمة قتل زوج الأولى ووالد الثانية، وإلقاء جثته بالشارع وإشعال النيران بها بجوار سلم حي الهرم بالجيزة، في محاولة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم.

واعترفت الابنة «ميرفت»، 28 سنة، للنيابة، بأنها ادعت أن والدها حاول التعدي عليها جنسيًا، ويوم الواقعة اتصلت على أبيها للحضور للمنزل ووضعت له مخدرًا في الشاي، وعقب ذلك ضربه خطيبها «إسلام»- المتهم الثالث- على رأسه حتى فارق الحياة، وتعاونا مع الزوجة «نادية» في العقد الخامس من العمر- المتهمة الأولى- على حمل الجثة بـ«توك توك»، وإلقائها في صندوق القمامة وأشعلوا فيها النيران.

وقررت الزوجة المتهمة، خلال التحقيقات، أنها خططت للجريمة مع ابنتها وخطيبها وساعدتهما، لدى علمها بأن زوجها كان يحاول التعدي جنسيًا على ابنتهما ودائمًا ما يضربها ضربًا مبرحًا، فاستدرجوه للمنزل خاصتهم، وتخلصوا منه وألقوا الجثة في كومة مخلفات وأشعلوا النيران بها لحرق الجثة.

البداية، كانت بتلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة، وكشفت التحريات ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

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