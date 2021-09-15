أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردين

Print
هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردين هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردين
سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وإحراق آليات عسكرية

هجوم حوثي فاشل في البيضاء ينتهي بفرار المتمردين

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، بأن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران أبطال الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مكثّفاً، استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام