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رامي رضوان يحيي ذكرى الأربعين لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز

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رامي رضوان يحيي ذكرى الأربعين لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز رامي رضوان يحيي ذكرى الأربعين لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز

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حرص الإعلامي رامي رضوان على إحياء ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة حماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا متأثرة بمضاعفات .

ونشر رامي صورة جمعته بالراحلة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق داعيًا لها: «النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أغلى وأعز وأحب وأطيب الناس، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها».

وحرصت زوجته الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالدتها كذلك اليوم بعد مرور 40 يومًا على وفاتها، طالبةً من الجمهور أن يشاركها بالدعاء لها وأن يتمنى الجميع لها الجنة والرحمة من الله.

ونشرت لها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت: «اليوم الـ ٤٠ على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها..اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله إلا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين».

المصرى اليوم

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