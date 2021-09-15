رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث إمكانية بدء الدراسه بكلية الحقوق

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استقبل الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وبحث امكانية بدءً الدراسة بكلية الحقوق بالجامعة.

ضم الوفد الدكتور مصطفى كامل خليل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط والعميد شريف إبراهيم عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ورحب د. دسوقي بوفد اللجنة الثلاثية حيث قدم شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما جرى الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة.

ثم توجه وفد اللجنة إلى مبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانيات، التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقدت اللجنة أقسام ومرافق الكلية للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية .

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة الشكر لوفد اللجنة الثلاثية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى تأهيل وتدريب طلابها للمستقبل ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلباته المتجددة وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.