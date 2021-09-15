نجم الجونة يرحل رسميًا عن الفريق

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أعلن مجلس إدارة نادى الجونة رحيل اللاعب الكاميرونى جوناثان نجويم بعد 3 مواسم قضاها اللاعب في الفريق الساحلي، بناء على رغبة رضا شحاتة المدير الفني للفريق.

وكتب الجونة رسالة شكر للاعبه عبر حساب النادي الرسمي على تويتر قائلا: «‏نشكر لاعبنا الكاميرونى جوناثان نجويم على كل ما قدمه للنادي خلال الثلاثة مواسم السابقة ونتمنى له كل التوفيق في خطواته المقبلة».

اللاعب انضم للجونة صيف 2018 في عقد يمتد لثلاثة مواسم، ورغم أنه اتفق قبل شهور على التجديد إلا أن المفاوضات باءت بالفشل ليرحل اللاعب عن الفريق الساحلي، ومن المنتظر أن يواصل الفريق تعاقداته الصيفية بعد التعاقد مع خالد قمر.