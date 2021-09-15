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النصيب الأكبر لفرق وكوريا.. الجمعة تسحب قرعة دور ربع النهائي الآسيوي

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النصيب الأكبر لفرق السعودية وكوريا.. الجمعة تسحب قرعة دور ربع النهائي الآسيوي النصيب الأكبر لفرق وكوريا.. الجمعة تسحب قرعة دور ربع النهائي الآسيوي
موقعة من العيار الثقيل بين الهلال والنصر قد تحدث

النصيب الأكبر لفرق السعودية وكوريا.. الجمعة تسحب قرعة دور ربع النهائي الآسيوي

اكتمل نصاب الفرق الثمانية المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وأسفرت النتائج عن وجود فريقين من (الهلال والنصر)

ضمن الفرق الأربعة.

تأهل الهلال أولا بعد فوزه على استقلال طهران الإيراني 2-0 , ثم تأهل بيرسبوليس الإيراني بعد فوزه على استقلال دوشنبه الطاجيكي 1-0، ثم تأهل النصر السعودي، أمس، بعد فوزه على تراكتور الإيراني 1-0 , ليتأهل أخيرا الوحدة الإماراتي بعد فوزه على مواطنه الشارقة بركلات الترجيح.

على مستوى شرق القارة، تأهلت أربعة فرق لربع النهائي منها 3 فرق من كوريا الجنوبية هي: أولسان الكوري - جيونبك الكوري - بوهانغ الكوري, بالإضافة إلى "ناغويا الياباني".

ومع إجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي ،الجمعة المقبل، والتي قد تسفرعن موقعة من العيار الثقيل بين الهلال والنصر (ديربي الرياض) والذي -إن حدث- سيكون للمرة الأولى في تاريخ البطولة .

ومن المقرر أن تستضيف السعودية مباريات الأدوار المتبقية من البطولة لفرق غرب القارة (ربع النهائي - نصف النهائي) بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 19 اكتوبر المقبل , على أن تستضيف السعودية أيضا المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم 23 نوفمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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