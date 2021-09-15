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الإسماعيلي يعسكر بالإسكندرية 14 يوماً استعداداً للدورى

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الإسماعيلي يعسكر بالإسكندرية 14 يوماً استعداداً للدورى الإسماعيلي يعسكر بالإسكندرية 14 يوماً استعداداً للدورى

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قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد على المستويين الفنى والبدني قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها 25 أكتوبر المقبل.

وتولى طلعت يوسف مهمة القيادة الفنية خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتولى تدريب بيراميدز، ويأمل مجلس إدارة النادى الإسماعيلي في نجاح مهمة طلعت يوسف لذلك تم الاستقرار على توفير كافة الطلبات الفنية التي يحتاجها حتى يعود الفريق لسابق عصره المتميز، ومن المنتظر أن يعقد الفريق العديد من الصفقات الجديدة والتي بدأت بالتعاقد مع أحمد عادل عبدالمنعم لتدعيم حراسة المرمى.

المصرى اليوم

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