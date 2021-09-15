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البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من

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البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الأربعاء، وفد الآباء الأساقفة والرهبان الذي زار الكنيسة الروسية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.

وأشاد أعضاء الوفد بحفاوة الاستقبال التي قوبل بها الوفد من أساقفة ورهبان الكنيسة الروسية، الذين تقابلوا معهم خلال زياراتهم للأديرة والكنائس هناك، حيث عبروا عن محبتهم وتقديرهم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن التشابه الشديد في الحياة الرهبانية بين الكنيستين، وعن احترامهم الشديد للرهبنة القبطية وأن لديهم شغف قوي للوحدة بين الكنيستين.

ولمس الآباء أعضاء الوفد القبطي قوة المنهج الروحي والنسكي في حياة الرهبان هناك.

وأوضح البابا للآباء الأساقفة والرهبان أعضاء الوفد، أن تبادل الزيارات هي خطوة على طريق بناء المحبة وتقوية العلاقات كنوع من التقارب بين الكنائس الأرثوذكسية، وصولًا لوحدة الإيمان. وأن هذه الزيارة، التي تعد خامس زيارة خلال السنوات الاربعة الماضية، تأتي ضمن أنشطة لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.

وقدم أعضاء الوفد خلال اللقاء تقريرًا شاملًا لقداسة البابا عن الزيارة.

المصرى اليوم

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