رسمياً.. الأهلي يعلن إعارة سعد سمير إلى فيوتشر

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أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء عن إعارة مدافع الفريق سعد سمير إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي.

ووافقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي ومسؤولي نادي فيوتشر.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي عقد أمس جلسة مع سعد سمير على هامش حفل تدشين النجمة العاشرة من أجل الاتفاق معه على قبول عرض نادي فيوتشر، مؤكدا له أن الأهلي سيظل دائماً بيته الأول والأخير، وأن مستقبله في النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته مع فيوتشر.