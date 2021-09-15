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جامعة مطروح تدفع بقافلة بيطرية لقرية شماس بسيدي براني

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جامعة مطروح تدفع بقافلة بيطرية لقرية شماس بسيدي براني جامعة مطروح تدفع بقافلة بيطرية لقرية شماس بسيدي براني

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دفعت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، أمس الثلاثاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر ٢٠٢١، بقافلة بيطرية لقرية «شماس» التابعة لمدينة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن كلية الطب البيطري دفعت بالقافلة الخامسة لها، حيث توجهت القافلة الأولى إلى قرية فوكه، والثانية لقرية كشوك عميرة، والثالثة لقرية السلام بالحمام، والرابعة لقرية «الحلازين» غرب مدينة مرسى مطروح، مؤكدًا أنه يتم تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية مجانًا، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

وأضاف «النجار» أنه تم توقيع الكشف البيطري على ٣٢٣ حالة، منها ١٢٠ حالة نقص معادن، ٥٤ حالة إسهال، ٤٦ حالات جرب، ٤٠ حالة إجهاض، ٢٦ حالات غش، ١٢حالة سل كاذب، ١٠ حالات إسهال وضعف عام، ٤ حالات التهاب مفاصل وميكوبلازما، ٤ حالات ديدان وحشرات داخلية، حالتين التهاب رئوي، حالة فتاء سري، حالة التهاب ضرع، حالة ورم في الجلد، حالة نغف بالأنف، حالة التهاب في العين.

المصرى اليوم

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