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"الصحة" تمنح رسالة شكر لمشرف الأمراض المزمنة بالقطاع الجنوبي

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تقديرًا لما قدّمه في حملة مارس العالمي للتوعية من سرطان القولون

سلّم مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، الأخصائي يحيى بن هادي مدخلي، ظهر اليوم؛ شهادة شكر وتقدير لمشرف البرامج والأمراض المزمنة بالقطاع الجنوبي، الدكتور عبد العزيز طوهري، بحضور المشرف الفني للقطاع الدكتور حسين إسماعيل.

وكان "الطوهري" قد شارك في حملة مارس العالمي للتوعية من سرطان القولون والمستقيم لعام 2021، تحت شعار "صحتي اختياري".

ونظرًا لما قدمه "الطوهري" في هذه الحملة، منحت الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة ممثلة في برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، شهادة شكر وتقدير.

وبهذه المناسبة عبر مدير القطاع الصحي الجنوبي عن تهانيه القلبية لزميله، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُسجّل للقطاع الجنوبي باسم الدكتور عبد العزيز طوهري.

من جانبه عبّر "الطوهري" عن سعادته البالغة، وقدّم شكره وتقديره لمدير عام الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة في وزارة الصحة، على هذه اللفتة الكريمة.

كما عبّر عن عميق تقديره وامتنانه لمدير القطاع الجنوبي على مشاعره الأخوية وتحفيزه الدائم الذي كان خلف هذا الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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