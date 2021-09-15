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سعد سمير للاعبي الأهلي: «هسيبكم شوية بس راجع تاني»

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سعد سمير للاعبي الأهلي: «هسيبكم شوية بس راجع تاني» سعد سمير للاعبي الأهلي: «هسيبكم شوية بس راجع تاني»

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وافق النادي الأهلي رسمياً اليوم الأربعاء على إعارة مدافع الفريق المخضرم سعد سمير إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع سعد سمير أمس قبل انطلاق احتفالية النجمة العاشرة أكد خلالها له أنه ابن من أبناء الأهلي ومكانه دائماً محجوز في الفريق، وباب النادي مفتوح له في أي وقت، وأنه لن يتم إجباره على أي عرض ولو أراد استكمال المشوار في الأهلي فلن يرفض أحد.

وسيطرت حالة من المشاعر الجميلة على غرفة ملابس اللاعبين خلال الجلسة بين الخطيب وسعد سمير، وأكد اللاعب خلالها لزملائه أنه عائد من جديد للنادي الأهلي في المستقبل.

وقال سعد سمير: «ما وجدته في الأهلي لا يقدر بكنوز الدنيا، لم أكن أتمنى أبدًا الخروج من الأهلي، ولكن هي مرحلة مؤقتة وسأعود بعدها إلى بيتي من جديد»، وداعب سعد سمير زملائه قائلاً: «هسيبكم شوية بس راجع تاني».

وأضاف سعد سمير: «كلمات محمود الخطيب التي خرجت من القلب، كانت المكافأة والتكريم الذي انتظرته».

المصرى اليوم

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