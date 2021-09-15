«شباب النواب» تكشف عن أنشطتها خلال دور الانعقاد الأول (تفاصيل)

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كشف تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن أنشطتها خلال دور الانعقاد الأول فيما يتعلق بالدور الرقابى للجنة، عن إصدار 25 توصية بشأن بيان وزير الشباب الذي ألقاه أمام الجلسة العامة وأعضاء اللجنة المتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة وأوصت اللجنة بالآتي :

1- تعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 لتشمل الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام المقرر على الهيئات الرياضية «الغير هادفة للربح» لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يُفعل تعميمها حتى الآن، فضلاً عن تعديل مواد باب الاستثمار الرياضي بهدف زيادة موارد الهيئات الرياضية بما يخفف عن موازنة الدولة، وإطلاق الفرص أمام الهيئات الرياضية للنهوض بالأنشطة الرياضية المقدمة.

2- الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه للتوسع في إنشاء مراكز شباب بجميع القرى المحرومة مع تزويدها بالملاعب والأجهزة الرياضية لإتاحة الفرصة للشباب لممارسته المنتظمة للرياضة ورفع الوعي بأهمية هذه الممارسة للصحة وحسن استغلال وقت الفراغ بما يعود على الشباب بالنفع واكتساب قيم تربوية.

3- بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات (الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب من خلال تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى بشأن توفير بدائل للأراضى المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام.

4- تفعيل دور صندوق الرياضة المصرية الذي تم الإعلان عن تدشينه في فبراير 2018، لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.

5- الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد «بطل أوليمبي» والذي أطلقته هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تمهيدا لمشاركتهم في البطولات المحلية والدولية في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والحرص على وجود أبطال مصريين يمثلون مصر في كل الألعاب الرياضية وتنمية قدرات شباب الوطن.

6- موافاة وزارة الشباب والرياضة اللجنة بكامل موقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الوزارة من كافة الانشاءات المعطلة ومشكلة الفجوة التمويلية التي تحتاجها في كل المراكز والأندية والهيئات حتى يكون أمام اللجنة خطة محددة واضحة من الوزارة بالتزامات دفع تعطل الانشاءات ومدي ارتباطها بالتمويل أو العجز وذلك حتى يتسنى للجنة التدخل للمطالبة بزيادة موازنة الوزارة الاستثمارية للعام المالي القادم.

7- التوسع في إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعا لممارسة الرياضة إعمالا لنص المادة 84 من الدستور، وضرورة أن يراعى في التخطيط العام لأبنية المدارس الجديدة توفير مساحة لإنشاء ملاعب رياضية لتفعيل النشاط الرياضى به.

8- تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم بجميع مراكز الشباب والأندية وفقًا لجدول زمني معلن ومحدد.

رقابة ومتابعة وزارة الشباب والرياضة لصيانة وتطوير الملاعب، بالإضافة إلى الحوكمة الرقمية في الأندية والاتحادات الرياضية.

9- رسم خطة وطنية بعيدة المدى لتنظيم المشاركات الوطنية المصرية في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية والإقليمية، تكون قابلة للقياس والمتابعة، ومراجعتها في ضوء النتائج المتحققة كل أربعة أعوام، ووضع نظام للثواب والعقاب للقائمين على التنفيذ وفقا لهذا التقييم.

10- تشجيع الأندية ومراكز الشباب على الاستفادة من أنشطتها وبرامجها وملاعبها وأبنيتها الاجتماعية في تحقيق عائد اقتصادى يمكنها من مواجهة أوجه الصرف على صيانة وتطوير ملاعبها وتحسين خدماتها وأنشطتها المقدمة لأعضائها، وذلك بهدف رفع العبء عن الدولة وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل في الحصول على الدعم اللازم للإنفاق على أنشطتها وبرامجها المختلفة.

11- رعاية الأبطال الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتوفير كافة أشكال الدعم لهم بما يتلاءم مع ما يحققونه من نتائج مشرفة في كافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

12- النهوض بالقطاع السياحي في مصر من خلال الرياضة وخاصة في المدن السياحية الكبرى التي تعتمد كلية على السياحة في التنمية بها مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر، واستغلال المقومات السياحية لمصر في إقامة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.

13- تعميم معارض أندية الفتاة والمرأة وتسويق المنتجات للشباب والفتيات على مستوى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية لتسويق منتجات الشباب وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب للقضاء على الفقر والبطالة ودعم الشباب ومحدودي الدخل.

14- الاهتمام بحركة الكشافة والمرشدات ونشرها بجميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب باعتبارها من أفضل وسائل التربية ومن أعرق الحركات الشبابية التي تسهم في إعداد الشباب الصالح من الجنسين والمستعد دائمًا للبذل والعطاء من أجل المجتمع.

15- إنشاء بيوت للشباب في كل عاصمة ومركز ليكون للشباب بيت ينزلون فيه أثناء ترحالهم على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع جمعية بيوت الشباب بوضع برنامج لرحلات الشباب إلى مختلف المحافظات على مدار العام لتعريف الشباب ببلادهم وبتراثها القديم والحديث.

16- تشجيع الفتيات – خاصة في الريف – على ارتياد مراكز الشباب من خلال لجان المجلس القومى للمرأة التي تتولى تنمية مواهبها وتثقيفها اجتماعيا ورياضيا وسياسيا، لخلق جيل من الأمهات على قدر كبير من الوعى والمسئولية والصحة الجيدة.

17- تشجيع ممارسة الرياضة وصناعتها في مختلف المؤسسات التعليمية، والاجتماعية، والنهوض بمراكز الشباب، وتوفير الأدوات والأجهزة الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية داخلها والتوسع فيها.

18- وضع مدونة سلوك أو ميثاق شرف للعمل الرياضى تضع القواعد والضوابط التي يلتزم بها اللاعبون والأجهزة الفنية وروابط المشجعين وغيرهم من ذوى العلاقة بهذا النشاط.

19- تشجيع القطاع الخاص والمجتمع الأهلى على المساهمة في نشر الرياضة وبنيتها التحتية والنهوض بها في البلاد.