cbc تطلق برومو التوك شو الثقافي الأول من نوعه «في المساء مع قصواء»

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أطلقت قنوات CBC، برومو برنامج التوك شو الثقافي الأول من نوعه «في المساء مع قصواء» على شاشاتها العامة، ووسائل تواصلها الاجتماعي، والذي ظهر أنه تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، وأعلنت عن عرضه قريبًا على قناة CBC العامة، ولم تحدد القناة موعد عرض أول حلقات البرنامج.

وأظهر برومو البرنامج، الإعلامية قصواء الخلالى، وخلفها ديكور عبارة عن مكتبة وعدد من القطع الفنية الدالة على طبيعة البرنامج الثقافية كأول توك شو ثقافى في مصر، وكان نص ما قالته «الخلالى» خلال البرومو: «100 مليون إنسان حياته بكره هي اختياره النهاردة، الكتب اللى بيقراها، الموسيقى اللى بيسمعها، الفلسفة اللي بيعقلها، الآراء اللى بيحللها.. هنا صالون ثقافة ومجلة للمعرفة، علوم فنون آداب وذكريات، تاريخ هينطلق بأسرار وحكايات، وناس هنتكلم من غير تعقيدات.. هنا هتستثمر معانا بعقلك، وتجهز معانا لمستقبلك بوعيك..هنا هتشارك معانا في بناء الإنسان».

وبعد أن تم نشره على صفحة cbc على موقع فيس بوك، قامت بمشاركته الإعلامية «قصواء الخلالي» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تحت تعليق أن برنامجها الجديد الذي سيتم إذاعة أولى حلقاته قريبا على فضائية cbc، الهدف منه المشاركة في مشروع بناء الإنسان.

يذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي قدمت العديد من البرامج في مجال العمل الإعلامي والثقافي وحققت نجاحًا كبيرًا مصريًا وعربيًا، كما إنها كاتبة ولها إصدارات روائية ومقالات في عدد من الصحف المصرية والعربية.