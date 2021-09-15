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مصرع عامل أثناء الحفر لتوصيل الصرف الصحى في شبين القناطر

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مصرع عامل أثناء الحفر لتوصيل الصرف الصحى في شبين القناطر مصرع عامل أثناء الحفر لتوصيل الصرف الصحى في شبين القناطر

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لقى عامل مصرعه أثناء قيامه بأعمال حفر للصرف الصحى بقرية المريج التابعة لمدينة شبين القناطر، حيث سقط في حفرة وتم نقل الجثة إلى المستشفى فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة.

انتقلت قوة أمنية وتبين مصرع عامل أثناء قيامه بأعمال حفر الصرف الصحى بقرية المريج دائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

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