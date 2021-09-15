أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شؤون الحرمين" توفر 250 حافظة ماء زمزم

Print
يعمل عليها 1077 شخصًا.. طوال الـ24 ساعة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (250) حافظة ماء زمزم وُزّعت داخل المسجد الحرام، يعمل عليها (1077) شخصا، منهم (940) عاملاً و(112) مراقبا، و(25) مشرفا، موزعين على مدار 24 ساعة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري: وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام قامت بتوزيع الحافظات داخل المسجد الحرام وفق جميع الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: تتم تعبئة الحافظات في المجمعات المخصصة والمهيئة لذلك، حيث يتم فحص ماء زمزم فيها من خلال أخذ (70) عينة يومياً للتأكد من سلامتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام