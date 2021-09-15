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طلب إحاطة حول معاناة مليون مواطن من نقص الخدمات الصحية في أسيوط

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طلب إحاطة حول معاناة مليون مواطن من نقص الخدمات الصحية في أسيوط طلب إحاطة حول معاناة مليون مواطن من نقص الخدمات الصحية في أسيوط

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تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان. :

و قال «العمدة» في طلبه إنه في ظل ضم مستشفى أبنوب المركزي إلى خطة التطوير ضمن مبادرة حياه كريمة، وعدم استكمال الأعمال الإنشائية بمستشفى بني محمديات ، وعدم توافر الأطقم الطبية بها أو بمستشفى المعابدة وعدم وجود مستشفى بمركز الفتح مما أدى إلى حرمان ما يقرب من مليون مواطن على مساحة تمثل حوالي 20% من مساحة محافظ أسيوط من الخدمات الصحية عامة، مما يعرض حياة المواطنين بمركزي أبنوب والفتح للخطر وقرب المركزين من الطريق الصحراوي الشرقي ووقوع العديد من الحوادث فلا تجد الحالات الحرجة المصابة مكان للعلاج سوى مستشفيات أسيوط المكدسة بالمرضى وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وطالب النائب باستغلال مستشفى الطوابية التابعة لمركز الفتح في استقبال الحالات والتي تم افتتاحها بحضور محافظ أسيوط ، ولكن تعاني من عجز في الأطقم الطبية.

المصرى اليوم

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