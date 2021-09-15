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"أوقاف الضحيان" و"بشرى" يساهمان في تملك 6 أسر لمنازل في الأفلاج

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"أوقاف الضحيان" و"بشرى" يساهمان في تملك 6 أسر لمنازل في الأفلاج "أوقاف الضحيان" و"بشرى" يساهمان في تملك 6 أسر لمنازل في الأفلاج
بتعاون مع منصّة جود للإسكان التنموي

ساهمت الجهود التي تقوم بها جمعية بشرى الخيرية في محافظة الأفلاج، في تملُّك العديد من الأسر محدودي الدخل لمنازل جديدة في الأفلاج، وذلك بالتعاون مع منصة جود للإسكان التنموي ومساعدة الأوقاف الخيرية.

وزار اليوم الأربعاء وفد من إدارة أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - رحمة الله - ممثلًا عبدالله المهنا، وعاصم الشعلان، الجمعية النسائية الخيرية بشرى بمحافطة الأفلاج، كان في استقبالهم المشرف العام على أعمال الجمعية إبراهيم عبدالله الهزاع، واطلع الوفد الزائر على إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، ووقف على بعض منازل المستفيدين من الإسكان التنموي بمحافظة الأفلاج لغرض تمليك بعض الأسر المسكن.

وتم خلال الزيارة اعتماد عدد ستة منازل جديدة وتسديد قيمة تمليك الأسرة للمنازل.

وثمّنت من جهتها رئيسة مجلس إدارة جمعية بشرى، هدى عبدالله أبودجين، لإدارة أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان وجميع الإخوة العاملين في الأوقاف على الدعم، مقدمة في الوقت نفسه جزيل الشكر والعرفان على دعمهم المستمر لصالح برامج وأنشطة الجمعية، سائلة الله تعالى أن يكتب أجرهم ويبارك لهم في أموالهم.

يذكر أن جمعية بشرى الخيرية بالتعاون مع منصة جود التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ساهمت في تملك 42 منزلًا لعدد من الأسر في محافظة الأفلاج، كما تقدم الدعم للأسر المتعففة من خلال العديد البرامج الخيرية التي تطلقها الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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