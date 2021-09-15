«الزراعة» تنفذ 500 ندوة توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في 148 مركز بالمحافظات

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ ٥٠٠ ندوة ارشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في ١٤٨ مركز على مستوى كل محافظات الجمهورية، منذ بداية اغسطس الماضي، وحتى الآن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير وتتمية القرى المصرية، وتحسين دخول ابنائها ورفع مستوى معيشتهم.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأهمية التوسع في انشاء وتطوير ومراكز تجميع الألبان وتوعية المزارعين والمربيين بأهميتها والعائد منها، وتوضيح المردود الاقتصــــادي والاجتماعى الــــذي يحصــــل عليه صغار المربين والفلاحين.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم عقد حلقات نقاشية مع صغار المربيين خلال هذه الندوات، والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها على الفور، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، موضحًا أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم في توفير الالبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجي الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الالبان المرخصة والتي تمثل سوقا متوازنا لمنتجهم من الألبان.

ندوات مراكز تجميع الألبان

ندوات مراكز تجميع الألبان

ندوات مراكز تجميع الألبان