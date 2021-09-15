بتكلفة 130 مليون جنيه.. أمين «الأعلى للآثار» يكشف تفاصيل ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر

قال «وزيري» خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن المقبرة لم تغلق لمدة 15 عاما كما يُقال، بل إنها لم تكن ممهدة للزيارة من الأساس منذ أن اكتُشفت في 1928، وبافتتاحها سيزورها السائحين لأول مرة في التاريخ.

وأضاف أنه بحلول عام 2006 كانت حالة المقبرة الجنوبية سيئة جدًا، لذلك بدأت أعمال الترميم سواء معماري أو دقيق، بواسطة مرممين ومهندسين آثار وعمالة مصرية عملت على مدار 15 سنة لإنجاز المهمة.

تابع: «كان هناك حوالي 3 متر ردم يغطي أكثر من تلتين التابوت الحجري، وهو مكون من 16 بلوك جرانيت وردي بوزن 120 طن، ولكن تم رفعها وإعادة التابوت الحجري إلى مكانه»، لافتًا إلى أن مهمة الترميم تمت بتكلفة 130 مليون جنيه.