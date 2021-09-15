أخبار عاجلة

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

Print
بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 49 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 275 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 314 ألفاً و 409 دولاراً، أى ما يعادل 4 ملايين و930 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
:بالأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري