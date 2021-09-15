«المركزي لمتبقيات المبيدات»: استعراض خدمات المعمل للصادرات الزراعية في معرض «صحاري»

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأربعاء، مركز البحوث الزراعية ممثلا في المعاهد والمعامل المختلفة بالمشاركة في المعارض المختلفة للترويج للأعمال التي يتم تنفيذها داخل مركز البحوث الزراعية، فيما شارك المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في معرض «صحاري» لعرض الخدمات التي يقدمها المعمل للقطاعات الإنتاجية والصادرات الزراعية، والذي افتتحه «القصير» بحضور عدد كبير من القيادات بالوزارة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور ومشاركة أكبر الشركات العاملة في القطاع الزراعي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير معمل متبقيات المبيدات، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص المعمل على تواجده في مثل هذه التجمعات الزراعية التي تهدف إلى تبادل ونقل الخبرات وعرض الخدمات المختلفة التي تخدم القطاع الزراعي، ودور المعامل في تلبية إحتياجات مختلف الجهات في التحليل للكشف عن تقديرات متبقيات المبيدات.

وأضافت «عبداللاه»، إنها ألقت محاضرة للمؤتمر المصاحب للمعرض تحت عنوان «دور المعمل في زيادة الصادرات الزراعية» حيث أشارت إلى دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في دعم جميع الجهات التي تعمل في القطاع الزراعي من خلال الجهات التابعة لهما ومنها معمل متبقيات المبيدات QCAP والذي يعتبر من أكبر المعامل في منطقة الشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات في الأغذية.

وأوضحت مديرة معمل متبقيات المبيدات إنه تم إستعراض دور المعمل في رفع جودة المنتجات الزراعية ومساهمته في تنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات بالأسواق ومراكز بيع الخضروات والفاكهة، لتقدير قيم المتبقيات لصالح الجهات المعنية، فضلا عن دور المعمل في توقيع مختلف بروتوكولات التعاون مع هيئة سلامة الغذاء والمجالس التصديري المختلفة ومنها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعة الغذائية بما ينعكس على جودة المنتجات ذات الأصل النباتي بالأسواق أو عند تصديرها إلى الخارج.