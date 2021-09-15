تشكيل ميلان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء مباراة من العيار الثقيل بين فريق ليفربول الإنجليزي، ونظيره ميلان الإيطالي، على أرض ملعب "الأنفيلد" معقل فريق ليفربول وجماهيره.

ويدخل فريق ميلان المباراة بعد غياب طويل عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن عودته في الموسم الماضي للمنافسة على الصدارة في الدوري الإيطالي، منحه في النهاية أحد المقاعد الأربعة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويراهن المدرب المجتهد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان على جاهزية لاعبيه وتحفزهم لتحقيق عودة قوية في البطولة الأوروبية، من أجل العودة من إنجلترا بنتيجة إيجابية.

وينتظر أن يخوض ميلان المباراة أمام ليفربول، بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: مايجنان.

في خط الدفاع: ديفيد كالابريا وفيكايو توموري وسيمون كيير وثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر ولياو.

في خط الهجوم: ساليمايكيرس وإبراهيم دياز وأنتي ريبيتش.