أخبار عاجلة

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يستقبل نظيره التشيكي ويبحثان سبل دعم التعاون الثنائي

Print
وزير الخارجية يستقبل نظيره التشيكي ويبحثان سبل دعم التعاون الثنائي وزير الخارجية يستقبل نظيره التشيكي ويبحثان سبل دعم التعاون الثنائي
تم استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض

وزير الخارجية يستقبل نظيره التشيكي ويبحثان سبل دعم التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي

رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين

جامعة اليمامة السعودية تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق

جامعة اليمامة السعودية تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين