وزير الثقافة: تسجيل جزر فرسان في منظمة اليونسكو

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كأول محمية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، تسجيل جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب"، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وكانت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، قد بذلت مساعيها لتسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب"، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

جاء ذلك في ظلّ ما تمتاز به جزر وشواطئ فرسان من تنوع بيئي وحياة فطرية نادرة، بهدف تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خلال تحسين وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية وخصوصاً على قوائم اليونسكو، بالإضافة لتحسين جودة الحياة في جزر فرسان من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.