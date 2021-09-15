أخبار عاجلة

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الثقافة: تسجيل جزر فرسان في منظمة اليونسكو

Print
وزير الثقافة: تسجيل جزر فرسان في منظمة اليونسكو وزير الثقافة: تسجيل جزر فرسان في منظمة اليونسكو
كأول محمية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي

وزير الثقافة: تسجيل جزر فرسان في منظمة اليونسكو

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، تسجيل جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب"، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وكانت الجمعية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، قد بذلت مساعيها لتسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب"، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

جاء ذلك في ظلّ ما تمتاز به جزر وشواطئ فرسان من تنوع بيئي وحياة فطرية نادرة، بهدف تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خلال تحسين وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية وخصوصاً على قوائم اليونسكو، بالإضافة لتحسين جودة الحياة في جزر فرسان من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي

رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين

جامعة اليمامة السعودية تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق

جامعة اليمامة السعودية تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين

السعودية تشارك العالم لرفع الوعي بالزهايمر وتحسين الخدمات للمصابين