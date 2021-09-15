تعرف على نادي شيريف تيراسبول المغمور والمشاركة الأولى في دوري الابطال

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لا ينتمي نادي شيريف تيراسبول جغرافياً إلى أي بلد اوروبي بل يقع في أرض مستقلة وغير معترَف بها دولياً، تُعرف باسم ترانسنيستريا بالقرب من دولة مولدوفا والتي يلعب بها النادي في المسابقة المحلية.

تأسس النادي لاسباب بعيده عن الرياضة تخص الامور السياسية والاقتصادية الى ان تم تحويله الى نادي رياضي عام 1997 ويمتلك النادي ثروات كبيرة رغم انه من مقاطعة صغيرة حيث تقدر القيمه الاجماليه للنادي ب 123 مليون جنيه استرليني بسبب الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركة الداعمة للنادي في مختلف المجالات.

على الصعيد الرياضي فأن النادي اعطى اهتماما كبيرا للبطولات المحليةلأنّها تُعَدّ السبب الرئيسي في الوصول إلى الأضواء الأوروبية، لتحملَ المشاركةُ الأولى للفريق في دوري الدرجة الأولى في موسم 1998-1999 أولَ الألقاب (كأس مولدوفا). وانطلقت بعدها عجلة الإنجازات، ليتحوّلَ الفريق المؤسَّس حديثاً إلى مُرعِب المنافسين، مُحقّقاً 19 بطولة في الدوريّ المحلي في آخر 21 موسماً.

يمتلك النادي ملعب للفريق الأول، وتقدَّر سعته بـ12746 مقعدا بالإضافة إلى ملعب صغير يتَّسع لـ8000 متفرج، وقاعة رياضة داخلية، وثمانية ملاعب تدريبية، وبركة سباحة طولها 50 متراً، ومساكن للاعبين، وفندق 5 نجوم..

على الصعيد الأوروبي فأن حلم المشاركة في دوري الابطال الاوروبي كان الهدف الرئيسي لأدارة النادي ليتحقق الحلم بعد 18 محاولة من عام 2001 الى موسم 2020_ 2021 إذ تمكن النادي من الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين (ذهاباً وإياباً).

قد لا يتمكَّن شريف تيراسبول من تقديم الصورة الأجمل له خلال النُّسخة الحالية من دوري الأبطال نظرا لوقوعه في مجموعة تضم عملاق البطوله وصاحب الرقم القياسي ريال مدريد الاسباني وايضا فريق الانتر الايطالي القوي ونادي شاختار دونيستك الاوكراني.

الجدير بالذكر بأن الفريق شارك ببطولة (اليوربا ليج) لكنه اقصي مبكرا من البطولة.