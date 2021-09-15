أخبار عاجلة

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزارة الشباب والرياضة تتلقى 1000 طلب للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي

Print
وزارة الشباب والرياضة تتلقى 1000 طلب للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي وزارة الشباب والرياضة تتلقى 1000 طلب للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، وذلك من مختلف محافظات جمهورية العربية.

وأعلنت الوزارة أنه نظرًا للكم الكبير من المتقدمين للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين في المنتدى.

وتنفد وزارة الشباب والرياضة منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (ادارة البرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ٩ اكتوبر ٢٠٢١، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الانساني الذي اطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح والرئيس فلاديمير بوتين.

هذا وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اطلقت استمارة مشاركة في فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي الثاني متاحة لكافة الشباب المصري، بشروط محددة وهي ان يكون المتقدم للمشاركة طالباً أو خريجاً في المرحلة العمرية من ١٨-٣٥ عام، أن يكون المتقدم للمشاركة في للمنتدى متخصص أو مهتم بالمجالات (Artificial Intelligence)- (Robotics)
(fabrication)

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية بعد النجاحات التي حققها المنتدى الاول والذي اقيم في الاتحادية، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعاً لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان «الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»،والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وأصبح ضروريا ً لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات في كافة مناحي الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات.

ويهدف المنتدي في نسخته الثانية إلى دعم عام التبادل الانساني المصري الروسي من خلال الشباب، تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي بين الشباب المصري والروسي، بناء جسور تواصل بين الشباب المصري والروسي، تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا، استعراض قصص نجاح الذكاء الاصطناعي، علاوة على التعرف علىالتحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة .

وقد حددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدي والتي من ضمنها الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية (Public Innovation)، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صله بالابتكار والذكاء الاصطناعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)