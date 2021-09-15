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حصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الفرق "شابات" وذلك خلال المشاركة ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 19 عامًا، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وأحتل المنتخب الوطني المركز الأول المكون من ملك خالد وأميرة قنديل بمجموع نقاط 1114، فيما حصد منتخب روسيا المركز الثاني بمجموع نقاط 1112، بينما جاء المنتخب المجري في المركز الثالث بمجموع نقاط 1071، فيما أحتل المنتخب المصري (2) المركز السابع بمجموع نقاط 1023 المكون من زينة أمين وزينة عامر.

وشهد مراسم التتويج جون هيلمك أمين صندوق الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، الدكتور محمد ابو العزم عميد شئون الطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أحمد خلف مدير ادارة الشئون الرياضية بالأكاديمية، والدكتور هيثم الشرنوبي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للخماسي الحديث.

ومن المقرر أن تقام غداً الأربعاء منافسات التتابع المختلط تحت 19 سنة ونهائي فردي

بنات تحت 17 سنة.

وجدير بالذكر أنه أقيمت منافسات الدور قبل النهائي لبطولة العالم للشباب تحت 17 عام وتأهل الرباعي محمد شريف وياسين الهادي وأسامة مدحت ومروان علام، إلى الدور النهائي والتي تقام منافساته الخميس المقبل ضمن أفضل 36 لاعب.

قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.