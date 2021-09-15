سعد سمير: جماهير الأهلي كنزه الحقيقي وسأترك النادي بجسدي فقط

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وافق النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية على إعارة مدافع الفريق المخضرم سعد سمير إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي لمدة موسمين.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خلال الساعات الماضية مع سعد سمير من أجل معرفة قراره في الموافقة على الانتقال إلى صفوف فيوتشر إف سي.

وقال سعد سمير: كلمات محمود الخطيب التي خرجت من القلب كانت المكافأة والتكريم الذي ينتظره سعد سمير، على حد قوله، مؤكداً أن ما وجده لدىّ الخطيب والنادي لا يقدر بكنوز الدنيا، وأضاف أنه لم يكن يتمنى أبدًا الخروج من النادي، ولكن هي مرحلة مؤقتة ويعود بعدها إلى بيته الذي يدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى.

وأكد سعد سمير أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المُرة قبل الحلوة، وأنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي، ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.