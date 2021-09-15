موعد مباراة ليفربول وميلان في دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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ننتظر مساء اليوم، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد مواجهات قوية أبرزها ليفربول و ميلان، واحدة من أقوي مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، والتي من المتوقع أن يشارك فيها النجم المصري محمد صلاح.

مباريات اليوم

ليفربول وميلان علي ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية.

سبورتينج لشبونة يواجه أياكس امستردام

مانشستر سيتي يواجه لايبزيج

كلوب بروج يواجه باريس سان جيرمان

انتر ناسونالي يواجه ريال مدريد

أتليتكو مدريد يواجه بورتو

مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدورى الإنجليزى الممتاز - صورة أرشيفية

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان

تقام مساء اليوم، الأربعاء، مباراة ليفربول وميلان علي ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية، في تمام الساعة التاسعة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

تقام مباراة ليفربول ضد ميلان، في التاسعة مساء اليوم، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

هذا ويتقاسم نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد 10 نقاط.

ويبحث النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ميلان، عن هدفه الـ 26 في بطولة دوري أبطال أوروبا علي مر تاريخ مشاركته مع الريدز، في المسابقة القارية.

دوري أبطال أوروبا

وينافس فريق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، مع كلاً من أتلتيكو مدريد وميلان وبورتو في أقوي مجموعات تشامبيونزليج هذا الموسم الصعب.

لحظة إصابة هارفي إليوت لاعب ليفربول - صورة أرشيفية

محمد صلاح ومباراة ليفربول وميلان

المباراة تحمل عنوان الإثارة والتشويق لما يملكه كلا الفريقان، من عناصر مميزة علي المستوي الفني والمهارى وعلي رأسهم الدولي المصري محمد صلاح والنجم زلاتان إبراهيموفيتش.

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول و ميلان في دوري أبطال أوروبا 2021-2022

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ميلان بدورى أبطال أوروبا