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تعرف على مصير قضايا المتهم بالتحرش «أحمد بسام زكي»

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تعرف على مصير قضايا المتهم بالتحرش «أحمد بسام زكي» تعرف على مصير قضايا المتهم بالتحرش «أحمد بسام زكي»

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أفادت مصادر قضائية، رفيعة المستوى، بأن محكمة النقض تلقت طعنًا من دفاع أحمد بسام زكي، الطالب بالجامعة الأمريكية، على حكم «الجنايات» الصادر بحبسه 8 سنوات، لاتهامه بهتك عرض فتيات وتعاطي المواد المخدرة، مشيرةً إلى أن «النقض» لم تحدد جلسة حتى الآن لنظر تلك الطعون، فيما تقدم دفاع المتهم باستئناف على حكم المحكمة الاقتصادية بحبس موكله 3 سنوات، في اتهامه بـ«اساءة استخدام وسائل الاتصال»، وينظر بجلسة 9 أكتوبر المقبل.

وكشفت المصادر- التي رفضت نشر اسمها- أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد «زكي» بلغت 11 عامًا، وكان آخرها حكم «الجنايات» الصادر، في 11 أبريل الماضي.

وأوضحت المصادر أن الطالب بالجامعة الأمريكية أدين بارتكاب جرائم جنسي وإساءة استخدام وسائل الاتصال، إذ أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبسه 3 سنوات في 29 ديسمبر 2020.

وأشارت المصادر إلى أن «زكي» أُحيل إلى المحاكمة في قضيتين، الأولى نظرتها «الاقتصادية»، وأصدرت حكم الحبس 3 سنوات المُشار إليه، فتقدم المتهم بـ«استئناف» على الحكم، و«الثانية» كانت أمام محكمة جنايات القاهرة التي عاقبته في إبريل الماضي بالحبس 7 سنوات، لارتكابه جرائم هتك عرض، وسنة واحدة لتعاطيه المواد المخدرة، فيما قضت ببراءته من باقي الاتهامات المنسوبة إليه، فطعن المتهم على أحكام السنوات الـ8 أمام محكمة النقض والتي لم تحدد جلسة لنظر تلك الطعون حتى الآن.

كانت قد تداولت أخبار بخصوص حصول طالب الجامعة الأمريكية على حكم بالبراءة من التحرش.

المصرى اليوم

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