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«الصحة» في أول تنفيذ لمبادرة رئيس الوزراء.. رسائل فورية للتطعيم في نفس اليوم

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«الصحة» في أول تنفيذ لمبادرة رئيس الوزراء.. رسائل فورية للتطعيم في نفس اليوم «الصحة» في أول تنفيذ لمبادرة رئيس الوزراء.. رسائل فورية للتطعيم في نفس اليوم

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كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خدمة هامة تقدمها فرق التواصل المجتمعي للمواطنين خلال حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم.

وأوضح «مجاهد» لـ«المصري اليوم» أن فرق التواصل المجتمعي ستقوم من خلال مبادرة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بتفعيل رسائل «فورية» لتحديد موعد رسالة التطعيم ضد التي لم تصل للمواطنين خلال الفترة الماضية، وكذلك التي لم يتم الالتزام بها من قبل المواطنين، وذلك بالتوجيه إلى مراكز الشباب للحصول على التطعيم في نفس اليوم.

المصرى اليوم

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