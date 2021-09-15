4 كسور بالفك و الأضلاع.. آخر التطورات الصحية للأسير زكريا الزبيدي

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كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن المحامي فيلدمان تمكن ظهر اليوم الأربعاء من زيارة الأسير زكريا الزبيدي بمعتقل «الجلمة»، لافتة إلى تفاصيل جديدة حول حالته.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد زيارة فيلدمان تبين أن الأسير الزبيدي تعرض للتعذيب والتنكيل خلال عملية اعتقاله برفقة الأسير محمد العارضة، ما أدى إلى إصابته بكسرين في الفك وآخرين بالأضلاع»، بحسب «سبوتنك»، لافتة إلى أنه «تم نقل الزبيدي إلى أحد المشافي الإسرائيلية والاكتفاء بإعطائه بعض المسكنات فقط».

وأضاف فليدمان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي انهالوا على الأسير زكريا الزبيدي بالضرب وأصابوه بكسرين في وجهه وآخرين في أضلاعه»، لافتًا إلى أنه يعاني من كدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل.

ونقل المحامي عن الزبيدي قوله «على مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها، لم يطلبوا المساعدة من أحد، حرصا على أهلنا بالداخل المحتل من أي تبعات أو عقوبات إسرائيلية بحقهم، ولم يشربوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيرهما».

سطع اسم الزبيدي ضمن أسماء أبطال أسطورة الفرار الستة، كونه نجا 4 مرات من محاولات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يَسْلَم من الجروح بفعل الإصابات التي تعرّض لها، وهو ما ترويه ندوب وجهه الذي انفجرت بها عبوة ناسفة رشقه بها جنود الاحتلال في جينيف أثناء ملاحقته إبان الانتفاضة الأولى .

وبرز اسم قائد كتائب الأقصى في جنين، وعضو حركة فتح الأسير زكريا الزبيدي، من جديد بعد نجاحه مع إخوانه الأسرى الخمسة في التحرُّر من سجن جلبوع، في اختراق أمني هو الأول من نوعه في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ نظرًا لأنه كان قبل اعتقاله عام 2019، يُعَدّ أحد أقوى الشخصيات في جنين، وأبرز دعاة استمرار الانتفاضة.

ويُعَدّ الزبيدي ضمن أبرز قادة شهداء الأقصى، التابعة لحركة «فتح»، وهو عضو سابق في المجلس الثوري للحركة، تم انتخابه في 4 ديسمبر 2016. وشارك في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

و عاد الزبيدي إلى العمل المسلّح في أواخر عام 2001، بعد استشهاد صديق له، كما استُشهدت والدته قبل شهر من العدوان على جنين في 3 مارس 2002 برصاص قوات الاحتلال، التي استهدفتها خلال وقوفها قرب نافذة أحد المنازل، كما استُشهد بعدها شقيقه طه، وهُدم منزل عائلته 3 مرات.

اتهمت قوات الاحتلال الزبيدي بالمسؤولية عن عدة عمليات، منها عملية تفجير في «تل أبيب»، أدّت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 30 آخرين في يونيو 2004.

نجا الزبيدي 4 مرات من محاولات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يَسْلَم من الجروح بفعل الإصابات التي تعرّض لها.

في إحدى المحاولات عام 2004، قتلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، بعد استهداف مركبة كان يُعتقد أن الزبيدي فيها. وفي محاولة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين لقتله، وفي الهجوم استشهد 9 فلسطينيين، وتمكّن الزبيدي من النجاة، وفي عام 2006 حاول الاحتلال اعتقال الزبيدي، لكنه فشل بعد خوض اشتباك مسلّح معه.

في 15يوليو 2007، أعلنت إسرائيل، إطلاق عفو عن مسلّحي كتائب الأقصى، وبينهم الزببيدي. وفي مقابلة في 4 إبريل 2008، قال الزبيدي إنه لم يحصل على العفو العام. لذلك، استمر في البقاء داخل أحد مقارّ الأجهزة الأمنية في جنين.

وفي 29 ديسمبر 2011، ألغى الاحتلال العفو عن الزبيدي، على الرغم من تأكيده أنه لم ينتهك أياً من شروطه. وطلب مسؤولون في الأمن الفلسطيني منه تسليم نفسه إلى الأمن الفلسطيني، خشيةً من اعتقاله.

في 27 يناير 2019، اعتقلت قوات الاحتلال الزبيدي بعد اقتحام مدينة رام الله برفقة المحامي طارق برغوث، زاعمةً تورطهما في أنشطة تحريضية جديدة، وحكمت محاكم الاحتلال على الزبيدي بالسَّجن المؤبَّد.

وقد وصفه الضابط السابق في «الشاباك»، يتسحاق إيلان، بأنه «قطّ شوارع… لطالما حاولنا الإمساك به، لكنه أفلت من أيدينا، والآن أعيد اعتقاله لانخراطه مرة أخرى في أنشطة إرهابية».

وقال عنه، في مقابلة مع صحيفة «معاريف»، عام 2019، إن «إسرائيل سعت لوضع يدها على الزبيدي حين كان مطلوباً لأجهزتها الأمنية، لكنها لم تنجح. واعتُقل في الأيام الأخيرة بسبب تورُّطه في التخطيط لتنفيذ هجمات مسلَّحة ضد إسرائيل».

يُشار إلى أن الزبيدي من مواليد مخيم جنين عام 1976، وعاش يتيم الأب منذ سنوات صباه (تُوُفّي والده نتيجة مرض)، ويتحدث اللغة العبرية بطلاقة، وأخذت والدته على عاتقها تربيته مع 7 أشقّاء.

وأعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تحذيرها من «مغبة مواصلة عزل الأسرى الأربعة بظروف صعبة، وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، وبعيدا عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيلية من قبل المحققين والسجانين».