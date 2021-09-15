د.علي جمعة : لا بد للفتوى من الاطلاع على النص الشرعي والربط بينه وبين الواقع..صور

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أكد الدكتور على جمعة ،رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أن الفتوى تختلف عن الحكم ، فالحكم إذا وجدت شروطه وجد ، أما الفتوى فتراعي الواقع ، ولا بد فيها من الاطلاع على النص الشرعي والربط بينه وبين الواقع ، فالفقيه الحقيقي بإدراكه لمقاصد الشريعة ورعايته لمصالح العباد يحقق الأمن والقوة لمجتمعه ، ويدفع عنه كل تهديد ، ويحقق له أسباب التقدم والرفاهية ، ويفتح له أبواب العمل والإنتاج لتحقيق العزة للمجتمع ورفعة شأنه بين الأمم.

وقال د.على جمعة فى محاضرته ،اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين : أن كلمة أصول تعني في لغة العرب: "الأسس" ، وكلمة الفقه تعني: "الفهم" ، فمعنى المصطلح في اللغة: "أسس الفهم" ، وقد عرفه المتخصصون بأنه "معرفة دلائل الفقه إجمالًا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد" ، وقد تكاملت قواعد هذا العلم منذ عصر مبكر ، وكانت سندًا (لروجر بيكون) في وضع قواعد المنهج التجريبي ، حيث إن مسائل هذا العلم في غاية الدقة والانضباط ، تعصم المجتهد من الشطط أو الزلل ، وتمكنه من إدراك الواقع.

وأوضح د.على جمعة خلال محاضرته التى حملت عنوان : "أهمية دراسة أصول الفقه للدعاة" ، أن أصول الفقه تعلمه الصحابة الكرام من لغة العرب ، ومن صحبتهم للنبي (صلى الله عليه وسلم) ، وممارستهم للحياة ، مما مكنهم من فهم النص الشريف قرآنا وسنة، مشيرًا إلى أن الله تبارك وتعالى هيأ الأئمة والدعاة ليكونوا سببًا لحفظ القرآن الكريم.

وأشار إلى تعدد الأدلة الشرعية ، وقد اتفق العلماء منها على أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهناك أدلة أخرى اختلف فيها العلماء ، ولكل سنده الشرعي فيما اعتمد من أدلة ، ومن هذه الأدلة المختلف فيها العرف ، وسد الذريعة ، والاستصحاب.

د.علي جمعة فى محاضرته بأكاديمية الأوقاف

د.علي جمعة فى محاضرته بأكاديمية الأوقاف

د.علي جمعة فى محاضرته بأكاديمية الأوقاف

د.علي جمعة فى محاضرته بأكاديمية الأوقاف