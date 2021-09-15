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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كل المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

وشدد على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، كما أكد رفض مصر كل التدخلات الخارجية في شؤون العراق، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.