الإعلام الإسباني: «على برشلونة أن يخجلوا من أنفسهم»

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حقق فريق برشلونة الإسباني بداية مخزية في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط على ملعبه كامب نو أمس الثلاثاء، أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة.

وجاءت هذه الخسارة لتدق مسماراً جديداً في نعش المدرب رونالد كومان، وتثير الجدل حول مستقبله في ظل تراجع النتائج مجدداً على يديه.

ووجهت وسائل الإعلام الكتالونية الصادرة اليوم الأربعاء انتقادات حادة للمدرب رونالد كومان ولاعبي فريق برشلونة، ووصفت نتائج برشلونة في الفترة الأخيرة خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالمدمرة والمحبطة.

وانتقد أحد الإعلاميين الكتالونيين في صحيفة «موندو ديبورتيفو» بشكل حاد اللاعبين على الهزائم المتوالية أمام فريق بايرن ميونخ، مشيراً إلى أنه قبل هذه الثلاثية الفضيحة على ملعب برشلونة، خسر الفريق في الموسم الماضي بنتيجة 8-2 أمام العملاق البافاري، وخسر من قبل أيضاً أمامه بنتيجة 7 أهداف للاشيء.

وكتب الصحفي الإسباني مع صورة لنتائج الفريق أمام بايرن ميونخ: «على برشلونة أن يخجلوا من أنفسهم بعد هذه النتائج المدمرة والمحبطة».