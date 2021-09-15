أخبار عاجلة

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الإعلام الإسباني: «على برشلونة أن يخجلوا من أنفسهم»

Print
الإعلام الإسباني: «على برشلونة أن يخجلوا من أنفسهم» الإعلام الإسباني: «على برشلونة أن يخجلوا من أنفسهم»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فريق برشلونة الإسباني بداية مخزية في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط على ملعبه كامب نو أمس الثلاثاء، أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة.

وجاءت هذه الخسارة لتدق مسماراً جديداً في نعش المدرب رونالد كومان، وتثير الجدل حول مستقبله في ظل تراجع النتائج مجدداً على يديه.

ووجهت وسائل الإعلام الكتالونية الصادرة اليوم الأربعاء انتقادات حادة للمدرب رونالد كومان ولاعبي فريق برشلونة، ووصفت نتائج برشلونة في الفترة الأخيرة خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالمدمرة والمحبطة.

وانتقد أحد الإعلاميين الكتالونيين في صحيفة «موندو ديبورتيفو» بشكل حاد اللاعبين على الهزائم المتوالية أمام فريق بايرن ميونخ، مشيراً إلى أنه قبل هذه الثلاثية الفضيحة على ملعب برشلونة، خسر الفريق في الموسم الماضي بنتيجة 8-2 أمام العملاق البافاري، وخسر من قبل أيضاً أمامه بنتيجة 7 أهداف للاشيء.

وكتب الصحفي الإسباني مع صورة لنتائج الفريق أمام بايرن ميونخ: «على برشلونة أن يخجلوا من أنفسهم بعد هذه النتائج المدمرة والمحبطة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق