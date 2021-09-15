مكافحة المخدرات تحبط ترويج 125 كيلو بانجو في الشرقية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط عاطل مقيم مركز الحسينية، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالي 125 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بقيام «ع. س. م» 36 عاما، مقيم الحسينية، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر البانجو.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، تم إعداد كمين له بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وبضبطه عثر بحوزته على 125 كيلو من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق>